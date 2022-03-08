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美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？

名家專區 2022/03/08

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國際油價周一進一步急升，更創2008年以來高位，紐約期油及布蘭特期油分別高見130及139美元。這源於美國及歐盟正討論禁止俄羅斯石油入口，外間憂慮或激起俄羅斯總統普京以截斷天然氣供應作為報復措施，導致

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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