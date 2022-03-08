美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 名家專區 2022/03/08 分享： 國際油價周一進一步急升，更創2008年以來高位，紐約期油及布蘭特期油分別高見130及139美元。這源於美國及歐盟正討論禁止俄羅斯石油入口，外間憂慮或激起俄羅斯總統普京以截斷天然氣供應作為報復措施，導致 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 2022/03/07 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 2022/03/07 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/04 俄烏衝突 印度意外成輸家 國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/03 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 2022/03/02 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 經濟 美國 歐洲 拜登 歐盟 俄羅斯 石油 制裁 烏克蘭 戰爭