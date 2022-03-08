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韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？

名家專區 2022/03/08

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主管港澳事務的國務院副總理韓正，過去兩天向港區政協人大的講話，反映他極緊貼及了解香港抗疫形勢，但不少人就關注，為何他沒有提及港府正密鑼緊鼓籌備中的全民強制檢測？

韓正強調 首要降病亡率重症

港府初步計劃本

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 疫情 香港 韓正 全民檢測

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