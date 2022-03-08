韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 名家專區 2022/03/08 分享： 主管港澳事務的國務院副總理韓正，過去兩天向港區政協人大的講話，反映他極緊貼及了解香港抗疫形勢，但不少人就關注，為何他沒有提及港府正密鑼緊鼓籌備中的全民強制檢測？ 韓正強調 首要降病亡率重症 港府初步計劃本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 解讀韓正講話 未來特首有必答題 2022/03/07 解讀韓正講話 未來特首有必答題 有政戲 - 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 2022/03/04 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 有政戲 - 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 2022/03/03 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 有政戲 - 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 2022/03/02 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 有政戲 - 小禁足研3至7天 還看檢測能力 2022/03/01 小禁足研3至7天 還看檢測能力 傅流螢 疫情 香港 韓正 全民檢測