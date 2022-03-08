【SWIFT制裁】催化CIPS發展 利金融科技股

烏克蘭局勢升溫，歐盟宣佈將個別俄羅斯銀行剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。市場關注事件對環球市場的影響。大行大和指出，中國的人民幣跨境支付系統（CIPS）作為SWIFT的補充和替代方案，SWIFT剔出俄羅斯銀行的舉動，將會加速中國擴大其CIPS作為替代性國際支付系統的努力，並會利好中資金融科技股。

CIPS於2015年推出，在103個國家和地區擁有1,280家成員金融機構，是個CIPS是跨境人民幣支付與貿易提供清算和結算的支付系統。大和認為，SWIFT制裁俄羅斯後，中國值得更多關注的兩個領域：CIPS及數字人民幣發展。

於3月2日，7家俄羅斯銀行被排除在SWIFT系統之外。大和指出，與普遍的看法不同，SWIFT並不是嚴格意義上的支付系統。相反，它是一個消息傳遞系統，在金融機構之間提供標準化和安全的資訊。完整的付款流程涉及消息傳遞、清算和結算。SWIFT提供報文傳送，並依靠其他系統完成清算和結算。從技術上講，如果沒有SWIFT，銀行仍可以通過雙邊報文傳送系統等變通辦法進行轉帳，儘管效率和安全程度要低得多。

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