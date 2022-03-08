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油價如何大玩「升降機」?

名家專區 02:30 2022/03/08

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美國國務卿布林肯在本周亞太區開市前接受CNN專訪拋出美歐正在採討禁制俄羅斯石油產品的可能性，以及正與美國國會兩院協調相關的禁制議案等，令到油價即時再暴升。除了布林肯發功之外，眾議院議長民主黨籍的佩洛西

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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