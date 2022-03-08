油價如何大玩「升降機」? 名家專區 02:30 2022/03/08 分享： 美國國務卿布林肯在本周亞太區開市前接受CNN專訪拋出美歐正在採討禁制俄羅斯石油產品的可能性，以及正與美國國會兩院協調相關的禁制議案等，令到油價即時再暴升。除了布林肯發功之外，眾議院議長民主黨籍的佩洛西 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「神奇愛股」又有好消息! 2022/03/04 「神奇愛股」又有好消息! 投資坐標 - 十厘高息公路股宜收集! 2022/03/02 十厘高息公路股宜收集! 投資坐標 - 多線開火均留有後著! 2022/03/01 多線開火均留有後著! 投資坐標 - 戰火中仍低吸高息股！ 2022/02/25 戰火中仍低吸高息股！ 投資坐標 - 開戰了？買天然氣相關股！ 2022/02/23 開戰了？買天然氣相關股！ 紐約期油 布蘭特期油 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 東岳集團（00189） A股 美股 通脹 理文化工（00746） 理文造紙（02314）