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【拆解阿里大戶持倉】阿里ADS見逾5年低 美資大行全綫減倉變爭持（第二版）

名家專區 09:52 2022/03/09

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阿里巴巴 （09988） 連日大跌後今早初喘穩，早段一度急彈4%，反攻百元心理關口暫受阻。惟阿里機構大戶持倉顯示，低位有美資大戶轉軚增持，與持續沽貨大行拉成均勢，或為美資機構一面倒看淡行情逆轉的領先指標。阿里美股ADS昨續跌至逾5年低位，惟港股價今早暫靠穩。

阿里的中央結算的機構持倉紀錄顯示，美資大行摩根大通單在截至本周一的5個交易日，已增倉約9,000萬股，按期間平均價101元計，總值約91億元；另一美資大行摩根士丹利期間增倉近1,000萬股，涉資亦約10億元，扭轉早前美資大行近一面倒沽貨勢頭。

期間另一美資大行高盛減倉約1億股，剛好抵銷摩通及大摩增倉股數，涉資逾百億元。至於阿里美股ADS本港指定存管商花旗，5日間持倉減少約6,000萬股，至約30.8億股，低位減倉步伐亦略見放緩。

阿里今早隨大市平開後早段靠穩，暫高見97.35元，微升約0.5%。阿里美股ADS昨再跌逾1%，收報97.5美元，折合約95.3港元，見2017年1月以來低

俄烏戰局上周不斷升級，資金避險情緒急升温，阿里股價連日創來港上市新低，上周四跌穿100元大關後，昨日最低曾見93.4元，今年以來累跌逾兩成，相信吸引部份美資轉軚低吸。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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