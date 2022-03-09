【阿里巴巴新低】阿里挫4%再創新低 美資大行全綫減倉變爭持（第二版）

阿里巴巴 （09988） 日前反攻百元心理關口暫受阻，股價跌勢再告危。阿里美股ADS昨續跌至逾5年低位，港股今早挫近4%，再創上市新低。惟阿里機構大戶持倉顯示，低位有美資大戶轉軚增持，與持續沽貨大行拉成均勢。

阿里的中央結算的機構持倉紀錄顯示，美資大行摩根大通單在截至本周一的5個交易日，已增倉約9,000萬股，按期間平均價101元計，總值約91億元；另一美資大行摩根士丹利期間增倉近1,000萬股，涉資亦約10億元，扭轉早前美資大行近一面倒沽貨勢頭。

期間另一美資大行高盛減倉約1億股，剛好抵銷摩通及大摩增倉股數，涉資逾百億元。至於阿里美股ADS本港指定存管商花旗，5日間持倉減少約6,000萬股，至約30.8億股，低位減倉步伐亦略見放緩。

阿里今早隨大市平開後早段靠穩，惟其後隨大市沽壓再加劇，低見92.6元，再創即市新低；中午收報93.25元，仍跌近4%。阿里美股ADS昨再跌逾1%，收報97.5美元，折合約95.3港元，見2017年1月以來低位。

俄烏戰局上周不斷升級，資金避險情緒急升温，阿里股價連日創來港上市新低，上周四跌穿100元大關後，今年以來累跌逾兩成，或吸引部份美資轉軚低吸。

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