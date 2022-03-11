【阿里股價新低】阿里挫6%再創新低 退市迫埋身美資要錢不要貨（第三版）

美國證監會昨將5隻中概股列入潛在除牌名單，再度引發投資者對中概股被迫由美股退市憂慮。市值最大美股第一上市中概股阿里巴巴 （09988） 美股ADS昨急挫8%見逾5年低位，今早股價裂口低開近6%，再創來港上市以來新低。

美國證監會（SEC）官網昨公布一份包括5間中概股公司的名單，要求相關公司於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件，否則根據於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不符被摘牌的條件。消息令中概股美資股東面對退市憂慮再升温，阿里為首中概股短綫反覆尋底壓力仍大。

阿里今早以90.55元裂口低開近6%，再創來港上市近兩年半以來新低。早段跌幅進一步擴大至近9%，低見88.05元，收報90.8元，仍跌近6%，並為本港收市新低；阿里美股ADS昨大跌近8%，收報92.89美元，折合約90.9港元。

盡管在美上市中概股在過去1、2年間已為最終被迫美股退市都了大量準備，包括大量由美股搬貨來貨。截至3月初，阿里、網易 （09999） 及百度等重磅中概股，在港註冊並存放中央結算股份比重均達五成至八成，京東最低亦近四成半股份在港註冊，理論上已做好準備。一旦美股退市，重磅中概股大多可短綫轉移來港第一上市。

問題是美資機構股東是否願意跟隨轉移來港買賣，還是寧願沽貨轉移其他心水科技股。何況港股交易涉及印花稅額外成本，重磅中概股即使逾半股份轉移來港，在港日均成交額多未及美股成交一半。股東基礎及交投量大轉變，中概股估值短綫進一步下調、股價超賣再超賣的風險仍高。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC可勒令相關公司除牌。

SEC再向阿里美資股東帶來震撼消息前，美資股東本由一倒看淡轉為好淡爭持。中央結算的機構持倉紀錄顯示，美資大行摩根大通單在截至本周四的8個交易日，已增倉約1億股，按期間平均價99.5元計，總值近百億元。摩根大手增持，接近抵銷另一美資大行高盛期間減倉約1億股。至於阿里美股ADS本港指定存管商花旗，8日間持倉減少約9,000萬股。

在阿里早前公布季度業後，券商近全綫下調阿里目標價，摩通是少數維持目標價在175元高位的大行；高盛雖下調目標價，最近目標價達180元為主要大行中最高。

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