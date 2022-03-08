【38婦女節】女性投資偏好係咩？解構男女性資產部署大不同

每年3月8日為國際婦女節日，世界各地為紀念婦女權利運動，列入國際法定假期。隨時代變遷社會崇尚男女平等，尤其是在新冠疫情下，女性管理財務狀況的興趣逐漸增加，尋求自己命運的控制。最近瑞銀刊登研報指出，女性投資策略及部署出現變化。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

婦女在新冠疫情下面臨挑戰，分別經歷了高失業率，以及因子女停課而承擔許多額外負擔。事實上，自2017年起女性管理財務狀況的人數有所增加。同時，據麥格理2020年報告亦顯示，30%已婚女性較5年前更會自控理財及投資決策。

究竟在性別劃分下，男、女性的投資策略及部署有何不同？瑞銀從投資風險承受能力，以及投資偏好分析，請點擊下圖：

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