【兩會必讀】2022年中央施政七大方向

每年兩會，市場焦點都是是年政府工作報告，2022 年兩會政府工作報告：穩增長是主基調，東海證券認為重點有七：

1. 政策環境料偏於積極。2022 年 GDP 目標設定為 5.5%左右，位於此前市場普遍預期的 5至5.5%區間上限。2021 年四季度 GDP 當季同比增速回落至 4%，中央經濟工作會議提出了經濟面臨的三重壓力。在此情形下，2022 年 GDP 增速目標設定並不低，報告中提出了「需要付出艱苦努力才能實現」，預計政策環境可能偏積極，助力經濟實現穩增長。

2. 公共財政支出是亮點：赤字率下調不改財政政策積極。雖然赤字率下調至 2.8%左右安排，較去年下降 0.4個百分點，但從財政支支出規模來看，較去年擴大 2 萬億元以上，預計公共財政支出同比增速將從 2021 年的 0.3%升至 8.1%。

實際專項債規模高於去年。政府工作報告提出，今年新增專項債規模 3.65 萬億元，符合預期。雖然整體規模持平與去年，但去年四季度發行的 1.2 萬億專項債落實到今年形成實物工作量，疊加今年年初提前安排的 1.46 萬億新增專項債在 1-2 月發行規模已超70%，積極的財政政策可能會推動基建投資增速出現明顯的回升，成為穩增長的重要抓手。

減稅降費力度明顯加大。此前曾多次提示積極的財政政策除了擴大支出外，還體現在減稅降費降低企業經營成本，增加個人收入。政府工作報告指出，預計全年退稅減稅約 2.5 萬億元，據財政部表示去年新增減稅降費金額超過 1 萬億元。2.5 萬億元中，1.5 萬億元為留抵退稅，將有效改善企業的流動性壓力，尤其是製造業企業。

3.貨幣政策穩健偏寬鬆：整體的措辭與四季度貨幣政策執行報告基本一致，但首次在政府工作報告中提出「擴大新增貸款規模」，對寬信用的關注度有所提升。此前央行曾用專欄介紹宏觀槓桿率，2021 年宏觀槓桿率穩中有降，為未來金融體系繼續加大實體經濟的支持創造了空間。該行認為今年宏觀槓桿率在相對穩定的前提下，可能有一定的提升空間，社融增速可能會有所上升。雖然海外貨幣政策面臨收緊的壓力，但國內貨幣政策「以我為主」的概率較大，在年內通脹壓力的不大的情況下，寬貨幣或為寬信用「保駕護航」。

4.擴內需：基建投資將發揮重要力量。經濟三架馬車中，出口今年大概率韌性回落，消費仍受疫情擾動，投資中地產上半年仍有可能慣性下滑，穩增長的重要抓手可能在基建投資上，其中新老基建將並重發力。政府工作報告中提出「適度超前開展基礎設施投資」，去年四季度發行的專項債項目落實，疊加今年提前安排的 1.46 萬億專項債，一季度基建投資增速可能會明顯回升，助力經濟實現開門紅。

推動消費持續恢復。消費政策上雖然篇幅不多，但方向較為明確，主要集中在推動新能源汽車的消費，綠色家電下鄉，養老幼托等民生相關的消費，對相關產業的拉動仍值得期待。國內疫情仍是擾動消費的重要因素，預計隨著經濟增速的回升，以及疫情的擾動邊際弱化，下半年消費有望得到一定的修復。

5.「房住不炒」前提下有序放鬆：相較去年，新增滿足合理購房需求，促進地產良性循環和健康發展。該行認為要實現今年的經濟增長目標，不僅需要基建投資來拉動，有效防止地產投資的失速下滑，維護房地產市場的穩定也至關重要。年初以來，地產政策端已開始逐步放鬆， 近期廣州房貸利率下調，鄭州限購限貸政策均放鬆，因城施策正逐步兌現 。

此外，推進保障房建設對房地產投資的拉動可能在 1-2%之間。預計隨著政策的邊際放鬆，地產銷售和投資下半年有望逐步企穩。

6.資產表現：股市在兩會召開後表現較好的概率相對較大，十年期國債收益率通常在兩會召開時以及召開後一周，下行概率相對較大。

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