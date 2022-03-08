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疫情拖累 工廈交投降溫短期難「翻身」

名家專區 15:56 2022/03/08

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第五波疫情持續，確診人數屢創新高，加上社交距離措施維持，令到各行各業幾乎陷入癱瘓，投資氣氛受重創。即便是在疫情中，表現較好的工廈市場，近期的交投大跌，料首季工廈市場難以「翻身」。

在疫情打擊下，投資者的入市信心進一步削弱，令工廈市場的租務成交大跌。根據中原(工商舖)數據顯示，2月僅錄得約401宗工廈租務成交，按月跌約55%，而相比去年同期亦減少約兩成，創該行有紀錄以來的新低。資料顯示，工廈的租務成交次低紀錄於近13年前，即2009年8月份錄得，當時的成交宗數約418宗。同時，工廈買賣亦放緩，2月錄得約240宗工廈成交個案，較1月減少約18%，按年則下跌約13%。

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欄名 : 樓市分析

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