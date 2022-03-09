【加息周期】摩根資產管理許長泰 分析銀行股前景

在今年年初，市場憧憬美國將在3月開展加息周期，環球銀行股炒上，本地銀行股在年初更領跑新經濟股，不過，隨着俄羅斯烏克蘭戰事開啟，加息幅度預期降温，銀行股炒風告一段落。

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摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》專訪時表示，若美國落實加息，對本地銀行股的確有利好作用，相信國際性銀行的受惠力度較大，不過有兩點需要留意。

一、本地疫情嚴峻對業務集中在香港的銀行盈利將造成影響，壞帳撥備將提升；

二、金融界成本上升問題，將對銀行帶來挑戰。

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另外，亦要留意個別銀行或因涉及內房債或在俄羅斯當地有業務，而要提升壞帳撥備。

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