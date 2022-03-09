  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 21:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加息周期】摩根資管許長泰 評銀行股前景

財金猛人追蹤 19:48 2022/03/09

分享：

在今年年初，市場憧憬美國將在3月開展加息周期，環球銀行股炒上，本地銀行股在年初更領跑新經濟股，不過，隨着俄羅斯烏克蘭戰事開啟，加息幅度預期降温，銀行股炒風告一段落。

更多文章：【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在接受《投資理財周刊》專訪時表示，若美國落實加息，對本地銀行股的確有利好作用，相信國際性銀行的受惠力度較大，不過有兩點需要留意。

一、本地疫情嚴峻對業務集中在香港的銀行盈利將造成影響，壞帳撥備將提升；

二、金融界成本上升問題，將對銀行帶來挑戰。

對其他板塊看法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，亦要留意個別銀行或因涉及內房債或在俄羅斯當地有業務，而要提升壞帳撥備。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。

未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。★☆★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
2022/03/08
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
2022/03/05
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
【俄烏戰局】洪灝分析 石油危機後 人民幣有機會成贏家？
2022/03/05
【俄烏戰局】洪灝分析 石油危機後 人民幣有機會成贏家？

你可能感興趣

【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
20:09 2022/03/08
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
13:33 2022/03/05
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
【俄烏戰局】洪灝分析 石油危機後 人民幣有機會成贏家？
18:46 2022/03/05
【俄烏戰局】洪灝分析 石油危機後 人民幣有機會成贏家？

最新專欄文章

【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險
今日
【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險
【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略
今日
【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
2022/03/08
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）
【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法
2022/03/05
【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法
【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略
2022/03/05
【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略
疫情 許長泰 收息股 本地銀行股 香港 新經濟 銀行

下一篇文章

【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版