【逆市尋寶】投資 NFT 新手落場逐步睇

近期受烏俄局勢影響，虛擬貨幣在輾轉之際回升，卻依然徘徊於約4萬的位置，當全球預料最近市況會持續下跌時，NFT的熱潮反而逆市上升，根據Google的搜尋趨勢，NFT由上年低開始，搜尋次數已經超過虛擬貨幣，反映NFT越趨普及。現時這個物件已逐步打入市場，即使未入手都肯定聽過NFT三個字，到底這種新興的無形資產實際是什麼？又可否成為一種投資工具？

入手 NFT 開始入場元宇宙

NFT全稱Non-fungible Token，中文又稱｢非同質化代幣｣，有意入手的投資者可將它拆開兩部分來理解：(I) Token（代幣），實際上就是一些數位（Bits）。投資者可將Token視為一個文件夾，當擁有這個文件夾，即擁有這些數位，換言之Token就是一項虛擬資產的擁有權標記；(II) Non-fungible（非同質化）實際解作為獨一無二的物件如指紋，隱含不可做相等兌換或複製的意思。

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NFT作為一種無形資產，形態通常多樣化，而比較出名受市場歡迎的｢無聊猿｣Bored Ape Yacht Club 正屬於相片類別，當然除圖像外，NTF亦可以是短片、音樂、元宇宙內的地皮及甚至是地皮上每個圖像等等，換言之，即使簡單買入一張 NFT圖像，都可以成為進入元宇宙的入場券。

現階段大部分 NFT 都是用以太坊（Ethereum）做區塊鏈及交易貨幣，市佔率約為80%至90%。當然也有些虛擬平台會推出自家貨幣作為區塊鏈，如Sandbox的Sand幣或是Decentraland的MANA幣等等，部分創作者甚至會自製一個私人區塊鏈來製作NFT，以提高作品獨特性。現時全球最大兼用以太坊為NFT交易貨幣的平台就是OpenSea，所提供的NFT的市值總額約為300至400億美元，每周交投量高達10億美元。

智能合約概念 保障原創收益

NFT的普及化如此迅速，其中一個原因就是可得性、理解性及觀賞性高，簡單如一張數位圖像亦可成為市場追捧的擁有物。

另外最重要的，就是NFT背後智能合約的概念，尤其在藝術界發揮極大作用。傳統藝術品交易先由創作者將藝術品賣給收藏家，而收藏家之間可做二次買賣，部分具高價值的藝術品則會透過拍賣行做幾次買賣，相關收入卻只會直接落入收藏家及拍賣行手上，而未讓原創作者受惠，尤其升值後的版權費。NFT的出現直接改寫創作者的收入模式，將版稅、會籍、收藏品權利等細項寫入作品背後的智能合約中，即使作品被多次變賣，創作者依然受惠於每次的交易，進而令整個生態更健康。

智能合約另一好處，就是做到智能會員卡認證。如果你的NFT具會籍性質，就可享受指定NFT會員限定的論壇、會所或演唱會等等，尤其近期流行NFT Airdrops 或稱 NFT 空投（並非Apple的傳相技術），更讓創作者不時透過NFT作品送出加密貨幣或 NFT 物品給買家做免費禮物，亦是不少創作者宣傳自家作品的手法之一。

投資NFT 有市有價也有假

與傳統投資產品一樣，NFT每個系列的價值都不同，並按個人喜好、稀有度、功能性、社群力量或名人效應來標價，有意投資者做價值推算時可從多方面入手。

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