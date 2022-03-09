【兩會尋寶】摩通： 四大主題覓受惠股 中國增長目標展信心

周六公布的2022年兩會政府工作報告，定下全年GDP增長5.5%的目標。摩根大通相信此目標有助舒緩市場因應內房信貸危機，對於中國經濟增長的憂慮，重申對中國股票的看好立場，並分享該行在四大受惠主題──消費、數字化、碳中和及基建的選股名單。

雖然赤字率2.8%的目標較去年的3.2%少，乍看之下較為平淡，但計及相當於GDP1%的預算穩定調節基金後，摩根大通估計中國2022年實際財政支出會按年增2萬億元（人民幣‧下同）至4.47萬億元。該行又預測中國GDP今年增長5.1%，全社會融資至年底增長10.7%，並料第一季會下降存款準備金率50個點子，而第二季則會降息10個點子。

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