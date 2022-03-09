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【高息股】6隻傳統收息股未來兩周除淨 息率最高6.4厘（附表）

研究報告 07:10 2022/03/09

分享：

6間傳統收息股將於未來兩周除淨，全年股息率最高6.4厘（見附表），另有2間高息股將於未來兩周除淨，全年股息率最高15.9厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！

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2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊第二冊直接瀏覽。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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