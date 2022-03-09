【高息股】6隻傳統收息股未來兩周除淨 息率最高6.4厘（附表） 研究報告 07:10 2022/03/09 分享： 6間傳統收息股將於未來兩周除淨，全年股息率最高6.4厘（見附表），另有2間高息股將於未來兩周除淨，全年股息率最高15.9厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！ 欲觀看全文請成為付費會員： ▼點擊圖片放大 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 ；2大周刊的電子版。 ； ； ； ； ； ； ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 2022/03/05 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 2022/03/05 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 你可能感興趣 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 13:34 2022/03/05 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 13:40 2022/03/05 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 最新專欄文章 【兩會機遇】穩增長帶來甚麼投資機會？ 今日 【兩會機遇】穩增長帶來甚麼投資機會？ 【兩會尋寶】摩通： 四大主題覓受惠股 中國增長目標展信心 今日 【兩會尋寶】摩通： 四大主題覓受惠股 中國增長目標展信心 【38婦女節】 瑞銀：2025年亞洲女性財富年複合增長率8.8%（第二版） 2022/03/08 【38婦女節】 瑞銀：2025年亞洲女性財富年複合增長率8.8%（第二版） 【兩會碳中和】能源轉型+壓煤價 電力股盈利回春 2022/03/07 【兩會碳中和】能源轉型+壓煤價 電力股盈利回春 【禁足強檢】受累收息股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇） 2022/03/05 【禁足強檢】受累收息股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇） 范卓雲 港股 收息股 派息 除淨 派息比率 港元 奧思集團（01161） 新創建集團（00659） 中電