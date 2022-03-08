俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲 國際 22:31 2022/03/08 分享： 本欄昨日談及美歐擬加強對俄羅斯的制裁，矛頭更指向俄羅斯經濟命脈的石油，刺激國際油價急升至2008年以來高位，主因外間憂慮俄羅斯採取報復措施，截斷對歐洲多國的天然氣供應，導致全球燃料供應緊張的問題進一步惡化。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 俄硬食制裁 化解北約東擴 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 你可能感興趣 俄烏衝突 印度意外成輸家 21:54 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 22:35 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 俄硬食制裁 化解北約東擴 11:37 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 最新專欄文章 國金札記 - 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 今日 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 2022/03/07 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/04 俄烏衝突 印度意外成輸家 國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/03 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 2022/03/02 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 能源供應 氣候暖化 ESG 石油 天然氣 烏克蘭 俄羅斯 歐盟 戰爭 制裁