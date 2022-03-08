俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲

本欄昨日談及美歐擬加強對俄羅斯的制裁，矛頭更指向俄羅斯經濟命脈的石油，刺激國際油價急升至2008年以來高位，主因外間憂慮俄羅斯採取報復措施，截斷對歐洲多國的天然氣供應，導致全球燃料供應緊張的問題進一步惡化。

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