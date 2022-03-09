統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 名家專區 2022/03/09 分享： 港股跌破2020年3月疫情底後跌勢未止，恒指昨早段一度回升逾200點，惟高位藍籌科技股沽壓加劇，拖累恒指倒跌近300點。科技股以外，大跌藍籌榜上赫見潤啤（00291）及百威亞太（01876）兩大內需消 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 戰事風波惡 慎選避險股 2022/03/08 戰事風波惡 慎選避險股 透視中港美 - 洽售英國電網 長和系齊受惠 2022/03/08 洽售英國電網 長和系齊受惠 透視中港美 - 科技股追跌 憂風險外溢 2022/03/07 科技股追跌 憂風險外溢 透視中港美 - 內房股洗牌 要大不要細 2022/03/05 內房股洗牌 要大不要細 透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上 2022/03/04 息口趨升不變 銀行股望再上 銷售 通脹 業績公布 食品 飲品 中國旺旺（00151） 統一企業中國（00220） 華潤啤酒（00291） 比亞迪股份（01211） 百威亞太（01876）