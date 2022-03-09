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專題:退休理財

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統一盈利急降 凸顯通脹衝擊

名家專區 2022/03/09

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港股跌破2020年3月疫情底後跌勢未止，恒指昨早段一度回升逾200點，惟高位藍籌科技股沽壓加劇，拖累恒指倒跌近300點。科技股以外，大跌藍籌榜上赫見潤啤（00291）及百威亞太（01876）兩大內需消

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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