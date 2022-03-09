海豐有十厘息 RCEP撑增長

昨日A、H股指數又跌，國企指數下一個支持位在7000點，然而大市弱勢令績優股同樣受壓，海豐國際（01308）去年盈利增長2倍以上，今年仍會有近四成增長，加上RCEP今年實施，有助集團10厘息，股價回調

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