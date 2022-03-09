海豐有十厘息 RCEP撑增長 名家專區 2022/03/09 分享： 昨日A、H股指數又跌，國企指數下一個支持位在7000點，然而大市弱勢令績優股同樣受壓，海豐國際（01308）去年盈利增長2倍以上，今年仍會有近四成增長，加上RCEP今年實施，有助集團10厘息，股價回調 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 2022/03/08 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 中字股實力談 - 管網要更新 聯塑趁跌買 2022/03/08 管網要更新 聯塑趁跌買 中字股實力談 - 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 2022/03/07 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 中字股實力談 - 馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價 2022/03/05 馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價 中字股實力談 - 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 2022/03/04 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 恒生中國企業指數 李克強 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 航運 市帳率 海豐國際（01308） 一帶一路 板塊