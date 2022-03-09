香港疫情影響港股後向無人會疑，據昨日港人大代表在新聞會上謂，原來阿爺打算在1月9日至10日間宣布與港通關，但奈何告吹。

因港府外防輸入失效，由數個豁免機組人員輸入了Omicron，引起社區傳播；跟着又內

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