光銀林樵基：中國政策積極穩經濟

十三屆全國人大五次會議於3月5日在北京正式召開，面對複雜多變的經濟環境和持續的新冠肺炎疫情，此次全國人大會議將重點放在如何解決經濟發展道路上的多重阻礙，包括國內增長預期減弱、供應鏈瓶頸持續、俄烏衝突以

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