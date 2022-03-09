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光銀林樵基：中國政策積極穩經濟

名家專區 2022/03/09

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十三屆全國人大五次會議於3月5日在北京正式召開，面對複雜多變的經濟環境和持續的新冠肺炎疫情，此次全國人大會議將重點放在如何解決經濟發展道路上的多重阻礙，包括國內增長預期減弱、供應鏈瓶頸持續、俄烏衝突以

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撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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