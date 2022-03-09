光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 名家專區 2022/03/09 分享： 十三屆全國人大五次會議於3月5日在北京正式召開，面對複雜多變的經濟環境和持續的新冠肺炎疫情，此次全國人大會議將重點放在如何解決經濟發展道路上的多重阻礙，包括國內增長預期減弱、供應鏈瓶頸持續、俄烏衝突以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 2022/03/08 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 2022/03/04 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 專訪 - 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 2022/03/03 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 首域盈信：日本優質企業人棄我取 2022/03/02 首域盈信：日本優質企業人棄我取 施羅德：環球經濟趨向滯脹 2022/03/01 施羅德：環球經濟趨向滯脹 中國 經濟 新冠肺炎疫情 貨幣政策 中國人民銀行 保就業 政府政策 減稅 林樵基 人大政協兩會