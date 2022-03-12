【兩會機遇】穩增長下尋寶 擁抱投資機會（第二版）

中國國務院總理李克強發布政府工作報告，把今年經濟增長目標定於5.5%左右，這符合信達證券的預期。信達證券在兩會前瞻研究報告中，亦就着「兩會會帶來甚麼投資機會？財政政策如何發力？貨幣政策怎麼定調？如何穩就業，促消費？如何穩就業，促消費？房地產調控會發生甚麼變化？中國疫情防控政策會調整嗎？」等問題提出了獨到的見解，我們一起來看看。

1.兩會會帶來甚麼投資機會？

信達證券預計，基建與消費以外，數字經濟和「雙碳」或成為兩會熱點。

數字經濟邁向全面擴展的新階段。1月12日國務院發布《「十四五」數字經濟發展規劃》，提出到2025 年數字經濟核心產業增加值佔GDP比重由7.8%提升至10%，到2035年，數字經濟發展水準位居世界前列。習近平總書記在 1月16日第2期《求是》雜誌發表重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，指出發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，並闡明了發展數字經濟的七項任務。2022年地方兩會政府報告中，有26個省市明確提及了數字經濟。其中，河南、浙江、山東、湖北等多個省確定了2022年數字經濟發展的量化指標。

IDC（互聯網數據中心）、雲計算產業鏈迎來發展機遇。2月17日，國家發改委、中央網信辦、工信部、國家能源局聯合印發通知，正式全面啟動「東數西算」工程。實施「東數西算」工程，推動資料中心合理布局、優化供需、綠色集約和互聯互通，具有多方面意義︰一是有利於提升國家整體算力水準；二是有利於促進綠色發展；三是有利於擴大有效投資；四是有利於推動區域協調發展。2021年5月24日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局聯合印發《全國一體化大資料中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，提到比較理想的目標是到「十四五末」，東部資料中心總量佔比由60%下降至50%左右，西部資料中心佔比由10%上升至25%左右。據央視測算，「十四五」期間，該工程每年將新增4,000億元人民幣以上相關投資。IDC、雲計算產業鏈將受益於「東數西算」工程的持續推進。

2022年「雙碳」工作有三大趨勢︰新能源加速發展、傳統能源低碳化轉型、大宗商品保供穩價。

2021年經濟工作會議提出，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優化組合。要深入推動能源革命，加快建設能源強國。

一是可再生能源加速發展（先立）。中央經濟工作會議提出，「木新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件盡早實現能耗雙控向碳排放總量和強度雙控轉變」，進一步鼓勵可再生能源消費的使用。支持新能源發展的產業政策、貨幣政策及財政政策將形成合力，共同推動光伏、風能、氫能等可再生能源以及新型電網相關領域的投資與建設。

二是傳統能源的低碳化轉型是實現「雙碳」目標的關鍵舉措（後破）。 由於資源稟賦，煤炭在中國能源消費和電力供應結構中仍居於主導地位，2019年，中國能源消費總量中煤炭佔據了62.8%。去年歐洲美國能源危機不斷發酵，能源價格大幅上漲，嚴重影響民生，其根本原因在於這些國家地區採取了過於冒進的可再生能源發展模式。能源轉型與升級絕非一蹴而就，因此推動傳統能源的低碳化發展是一項緊迫的任務。煤炭清潔高效利用離不開相關設備和技術的改造升級，國務院設立2,000億元人民幣支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，專項支持煤炭安全高效綠色智慧開採、煤炭清潔高效加工等專案，引導企業擴大清潔生產投資。

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