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俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲

名家專區 2022/03/09

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本欄昨日談及美歐擬加強對俄羅斯的制裁，矛頭更指向俄羅斯經濟命脈的石油，刺激國際油價急升至2008年以來高位，主因外間憂慮俄羅斯採取報復措施，截斷對歐洲多國的天然氣供應，導致全球燃料供應緊張的問題進一步

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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