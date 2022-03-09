暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 名家專區 2022/03/09 分享： 疫下百業蕭條，不少行業深陷困境，預算案提出暫緩追租，但因具爭議，財爺陳茂波作3大讓步，包括縮短保護期至3個月，及業主和租客若傾掂減租就不受影響，以爭取盡快通過及出台。 保護期減至3個月 減罰款 預算案於2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 2022/03/08 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 有政戲 - 解讀韓正講話 未來特首有必答題 2022/03/07 解讀韓正講話 未來特首有必答題 有政戲 - 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 2022/03/04 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 有政戲 - 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 2022/03/03 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 有政戲 - 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 2022/03/02 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 陳茂波 財政司 政治 財政預算案