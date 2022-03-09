暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租

疫下百業蕭條，不少行業深陷困境，預算案提出暫緩追租，但因具爭議，財爺陳茂波作3大讓步，包括縮短保護期至3個月，及業主和租客若傾掂減租就不受影響，以爭取盡快通過及出台。

保護期減至3個月 減罰款

預算案於2

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