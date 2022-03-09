盈警不影響高息政策! 名家專區 02:30 2022/03/09 分享： 拜登準備宣布禁止俄羅斯石油及其他能源產品進口美國，大宗商品市場又再趁機炒作，布蘭特國際標準油價再衝上130美元，美油亦升至127美元，金價則企於2050美元高位。歐美股市昨日開市後則轉為小幅波動，歐股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 油價如何大玩「升降機」? 2022/03/08 油價如何大玩「升降機」? 投資坐標 - 「神奇愛股」又有好消息! 2022/03/04 「神奇愛股」又有好消息! 投資坐標 - 十厘高息公路股宜收集! 2022/03/02 十厘高息公路股宜收集! 投資坐標 - 多線開火均留有後著! 2022/03/01 多線開火均留有後著! 投資坐標 - 戰火中仍低吸高息股！ 2022/02/25 戰火中仍低吸高息股！ 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） A股 普京 俄羅斯 美股 烏克蘭 拜登