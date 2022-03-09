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盈警不影響高息政策!

名家專區 02:30 2022/03/09

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拜登準備宣布禁止俄羅斯石油及其他能源產品進口美國，大宗商品市場又再趁機炒作，布蘭特國際標準油價再衝上130美元，美油亦升至127美元，金價則企於2050美元高位。歐美股市昨日開市後則轉為小幅波動，歐股

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） A股 普京 俄羅斯 美股 烏克蘭 拜登

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