盈警不影響高息政策!

拜登準備宣布禁止俄羅斯石油及其他能源產品進口美國，大宗商品市場又再趁機炒作，布蘭特國際標準油價再衝上130美元，美油亦升至127美元，金價則企於2050美元高位。歐美股市昨日開市後則轉為小幅波動，歐股

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