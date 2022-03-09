【拆解衰退風險】汽油價14年來首破4美元關 美消費者勒緊褲頭（附美CPI分項圖解）

俄烏戰事持續，美國進一步加強制裁向俄羅斯施壓，總統拜登簽署行政命令禁止俄國石油進口。新制裁措施拖累美股3大指數隔夜全綫由升轉跌，布蘭特期油價亦再衝越130美元，企穩近14年高位。

投資界熱議高通脹，令美國經濟再陷衰退風險急增。俄烏戰事爆發以來，美國與盟友對俄羅斯制裁措施不斷升級，限制部份俄國主要銀行以美元、歐元等主要貨幣結算，已令俄國石油、鋁、鎳等主要商品出口貿易困難大增，加上歐洲糧倉烏克蘭戰火下農產品出口受阻，農產品價格與油價、金屬價齊升。高通脹削弱美國消費者購買力的同時，美聯儲稍後或被迫急速、大幅加息，都令衰退風險大升。

美國面對通脹壓力到底有多大?先看高油價影響。美國能源信息署（EIA）統計顯示，全國車用汽油平均零售價本周一已升越每加侖4.1美元，較2月底再升近一成半，按年大升近五成，肯定影響2月及3月CPI通脹進一步向上。

相對中國內地通脹較受猪肉為主的食品價格影響，油價對美國通脹影響就大得多。美國CPI通脹各主要組成部分中，交通分項佔近17%，為房屋以外佔比第二高的項目，汽油價格又為交通分項的主要部份。市場現預期即將公布的2月CPI，按年大升7.9%再創40年新高，3月升幅料進一步加快。

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