【俄烏襲市】最壞時刻未到　3重影響解構 第二版

無論金融市場，以至生活開支，都受累俄烏事件，若按照目前形勢分析，恐怕最壞時刻還未到，這樣推敲下，港股這回恐怕要做趟火鳯凰，浴火後再談重生。

從下方恒指周綫圖可見連連跌穿重要支持，有關恒指的重要支持，筆者於去年12月曾給出【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住,可惜如今3個底位全數失守，港股要浴火重生，黎明前恐怕還要個終極一跌，兩萬關危危乎。

▼ 點擊圖片放大

本篇將聚焦俄烏衝突對全球影響的3個主要體現，當中包括：通脹、二是全球流動性影響，三是全球貿易和增長影響。

分析一：通脹及通脹預期的影響

參考民生證券的分析報告指，按市場對俄烏衝突的定價將經歷三個階段影響，而現時只處在第一和第二階段，因為俄烏衝突對全球增長的影響尚未顯現出來。當前市場對通脹已經定價非常充分，若俄烏衝突繼續深化演繹，後續反而更要關注全球流動性，以及全球經濟增長走向何處。

報告指，這次俄烏衝突之所以給全球市場帶來如此深刻的衝擊，一個重要背景是當前市場本就憂慮美聯儲貨幣收緊，全球流動性收縮。

分析二：全球流動性影響

俄烏衝突的暴風眼不僅僅是推升上游通脹，在盧布危機逐層向外傳導，對相關國家帶來流動性衝擊。可以說歐美對俄金融制裁，讓流動性衝擊和上游高通脹問題攪和在一起。

假如本輪美聯儲加息，對通脹的權重設置較低，一如上一輪加息那樣，更多權重放在就業和增長，則市場未必會如現在一樣如此恐懼全球流動性收緊。

然而巧合的是，本輪美國和全球經濟結構，決定了美聯儲加息更多錨定通脹。俄烏兩國身處國際產業鏈的上游資源供應位置。這背景下，俄烏衝突必然放大了當前市場對全球貨幣和信用大縮的質疑。

本次俄烏衝突影響，相較上游高通脹，金融層面的全球流動性收縮預期，才是資本市場關注的因素，也是更致命的因素。

第三版待續

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...