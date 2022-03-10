【弱反彈啟示】俄烏襲市3部曲未完（詳盡版）

無論金融市場，以至生活開支，都受累俄烏事件，到底俄烏亂市還要持續多長時間？

港股形勢：第一波反彈力度遜預期

港股累積跌幅深，技術極超賣，惟每每反彈也是弱彈倒跌。盡管俄烏危機發酵未完，但好友已磨拳隺隺準備一有機會便反攻，可惜好友明顯力有不逮，反攻第一擊也無法讓恒指企穩211。港股今天雖然收市升262點，報20890，走勢卻是高開低收的陰燭，成交額縮回1462億元,論表現,港股更遠輸於最受俄烏影響的歐洲股市，德、法、意及歐元區STOXX50 平均反彈近7%，港股大跌後出現弱反彈，反映承接力薄弱，後市難樂觀。

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筆者昨日已指出倘外圍造好亦無法成為好友助攻的力量，則港股恐怕真要做趟火鳯凰，浴火後再談重生。

從下方恒指周綫圖可見連連跌穿重要支持，有關恒指的重要支持，筆者於去年12月曾給出【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住，可惜如今3個底位（恒指的3級支持便會變成231、229、211）全數失守，根據危機3部曲，港股要浴火重生，黎明前恐怕還要個終極一跌，兩萬關險情未過。

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所謂的危機3部曲，乃針對俄烏衝突對全球影響，從市場恐慌：通脹、全球流動性，最後引伸至經濟衰退的憂慮。

分析一：通脹及通脹預期的影響

參考民生證券的分析報告指，按市場對俄烏衝突的定價將經歷三個階段影響，而現時只處在第一和第二階段，因為俄烏衝突對全球增長的影響尚未顯現出來。當前市場對通脹已經定價非常充分，若俄烏衝突繼續深化演繹，後續反而更要關注全球流動性，以及全球經濟增長走向何處。

供應鏈對通脹影響不容少覻

核心邏輯是商品交易不暢，人為製造商品供給短缺。

最終效果是，俄羅斯擅長出口什麼，海外市場就缺什麼；

俄羅斯需要進口什麼，俄羅斯國內市場就缺什麼。

俄羅斯主要出口原油、天然氣、鐵礦石等大宗商品，因貿易鏈受阻而大宗供給約束，全球大宗價格因此暴漲。俄羅斯主要進口機械設備、車輛、藥品等中下游製造業產品，俄羅斯國內此類商品短缺，預計價格也在上漲。這就是全球通脹，包括俄羅斯國內通脹的底層傳導邏輯。

報告指，這次俄烏衝突之所以給全球市場帶來如此深刻的衝擊，一個重要背景是當前市場本就憂慮美聯儲貨幣收緊，全球流動性收縮。

分析二：全球流動性影響

俄烏衝突的暴風眼不僅僅是推升上游通脹，在盧布危機逐層向外傳導，對相關國家帶來流動性衝擊。可以說歐美對俄金融制裁，讓流動性衝擊和上游高通脹問題攪和在一起。

假如本輪美聯儲加息，對通脹的權重設置較低，一如上一輪加息那樣，更多權重放在就業和增長，則市場未必會如現在一樣如此恐懼全球流動性收緊。

然而巧合的是，本輪美國和全球經濟結構，決定了美聯儲加息更多錨定通脹。俄烏兩國身處國際產業鏈的上游資源供應位置。這背景下， 俄烏衝突必然放大當前市場對全球貨幣和信用大縮的質疑 。

本次俄烏衝突影響，相較上游高通脹，金融層面的全球流動性收縮預期，才是資本市場關注的因素，也是更致命的原因。

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