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【恒指近崖邊】本月現拐點的5個催化劑（第三版）

研究報告 18:11 2022/03/09

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自3月來，恒指跌幅不斷擴大，今早曾升192點後，下午又曾跌逾662點，收市跌138點，報20627點。惟建銀國際最新報告指，預計市場轉折點有望在月內確認，之後逐步修復。

報告又指，市場已陷入嚴重的悲觀情緒中，似乎已被逼到極度危險的「峭壁邊緣」。當前2022年盈利增速度預測13.6%，以及10倍預測市盈率對應的市場合理點位，考慮到市場短期已脫離基本面，港股有可能繼續出現短期過度反應，並下調恒指全年波動下限至19500點，對應9倍市盈率和11%盈利增速。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

該行表示，基於以下5點形成潛在催化劑，請點擊下圖：

    點擊圖片放大
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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