【油價暴漲】「女股神」Cathie Wood認睇錯市 「新債王」岡拉克籲棄美股轉戰新興市場

烏克蘭局勢未有緩和跡象，英國擬跟隨美國禁止俄羅斯進口石油，推高油價創近14年新高。獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood則承認睇錯油市，惟重申油股長綫必然大跌。市場愈來愈多聲音睇好油價發展，其中有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach） 便預期油價可升至每桶200美元，美經濟亦將因油價高企而衰退，並教路今後投資方向。

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記者：許江明

專訪滙豐私銀范卓雲 恒指深跌後 迎強反彈？【下一頁】

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