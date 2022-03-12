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【俄烏戰局】商品強勢未盡 1個原因宜降好倉敞口（第三版）

研究報告 14:09 2022/03/12

分享：

在俄烏戰局籠罩下，回顧過去一周，俄羅斯屬出口大國的商品如石油及鎳，走勢各異，紐約期油昨晚收報每桶109.33美元，按周跌約5.5%；反觀現貨鎳昨晚收報每噸48,266美元，按周大升約62.9%。再次印證本文第一版提及，現時商品升勢除了反映地緣政局導致市場憂慮供應緊張，也反映流動性風......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月10日 17：46】

在今年1月底，建議大家部署商品好倉的建銀國際，在周二發表關於商品看法的最新報告，雖然仍看好商品前景，但是隨着大宗商品的風險回報正在惡化，建議將好倉的風險敞口降低。

    點擊圖片放大
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滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

建銀國際的報告指，歐美國家對俄羅斯實施的制裁，主要是針對俄羅斯國內金融體系、央行的交易能力及進入全球支付系统，與全球支付系統相關的制裁將嚴重減少俄羅斯的出口......

收息股難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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