【俄烏戰局】商品強勢未盡 1個原因宜降好倉敞口（第三版）

在俄烏戰局籠罩下，回顧過去一周，俄羅斯屬出口大國的商品如石油及鎳，走勢各異，紐約期油昨晚收報每桶109.33美元，按周跌約5.5%；反觀現貨鎳昨晚收報每噸48,266美元，按周大升約62.9%。再次印證本文第一版提及，現時商品升勢除了反映地緣政局導致市場憂慮供應緊張，也反映流動性風......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月10日 17：46】

在今年1月底，建議大家部署商品好倉的建銀國際，在周二發表關於商品看法的最新報告，雖然仍看好商品前景，但是隨着大宗商品的風險回報正在惡化，建議將好倉的風險敞口降低。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

建銀國際的報告指，歐美國家對俄羅斯實施的制裁，主要是針對俄羅斯國內金融體系、央行的交易能力及進入全球支付系统，與全球支付系統相關的制裁將嚴重減少俄羅斯的出口......

收息股難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁】

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...