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【俄烏戰局】商品強勢未盡 1個原因宜降好倉敞口（第二版）

研究報告 20:26 2022/03/10

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在今年1月底，建議大家部署商品好倉的建銀國際，在周二發表關於商品看法的最新報告，雖然仍看好商品前景，但是隨着大宗商品的風險回報正在惡化，建議將好倉的風險敞口降低。

    點擊圖片放大
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滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

建銀國際的報告指，歐美國家對俄羅斯實施的制裁，主要是針對俄羅斯國內金融體系、央行的交易能力及進入全球支付系统，與全球支付系統相關的制裁將嚴重減少俄羅斯的出口......

收息股難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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