【原油禁運】布油僅企上130美元 「三桶油」可突圍

美歐國家對俄羅斯的制裁升温，美國總統拜登在當地時間8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，其後英國亦跟隨，表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品。消息令原油價格飈升，布蘭特其期油升穿130美元關口。

市場關注油價高企對通脹的影響，東吳證券認為，今次對俄羅斯油氣禁運，令1973年滯脹陰影開始顯現。

對俄羅斯油氣禁運的消息，令布蘭特期油企上130美元大關，東吳證券預期，考慮到製裁範圍可能進一步擴大以及俄羅斯在全球大宗商品市場中的重要地位，其他商品價格也蠢蠢欲動。該行又指，2022年先來的不是全球復甦，而不斷上升的通脹壓力。

回顧1973年的原油禁運，於1973年10月第四次中東戰爭爆發後，油組（OPEC）對支持以色列的主要歐美國家實施石油禁運，全球石油供應每天下降500萬桶，時間長達5個月，油價上漲逾4倍。結果直接導致1974年至1977年發達經濟體陷入滯漲，其中美國經濟增速中樞腰斬（由5%到3%以下），年均CPI和失業率均超過8%。

▼ 點擊圖片放大 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...