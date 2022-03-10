【高息股拾遺】越秀交通增派息大升 錯過難有下隻?

越秀交通基建 （01052） 3月8日公布業績，末期息加碼至0.42港元，刺激股價3月9日大升7.3%，收市價5.16元對應全年派息0.62港元，股息率仍高達12厘。不想後追而是想超前部署的投資者，不妨留意同樣屬公路股，摩根大通新近看好的江蘇寧滬高速 （00177） 。

摩根大通日前發表公路股板塊報告，看好公路運作的增長表現今年更趨穩定及減少周期性，配合維持7%的穩定派息率及宏觀環境的不確定性，今年公路板塊可以跑出。選股方面，該行目前跟進江蘇寧滬高速及浙江滬杭甬 （00576） ，並以前者為首選股，看好公司更集中於公路業務，而且公司新近投入運作的綠地項目（green-field projects）日趨成熟，增長表現更佳。

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