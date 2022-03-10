疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間

第五波疫情困擾下，一、二手交投急挫，涉及辣招稅的交易個案跟隨大市急跌。地產業界多年來一直爭取檢視各項住宅辣招稅，均被政府駁回，但在疫情衝擊下樓價開始回落，沿用了12年的各項辣招稅，是否有鬆綁空間?值得探討。

現行多項住宅辣招稅，沿用了12年

辣招下，二手屋苑流通率不斷收窄

第五波疫情衝擊，住宅樓價跌幅擴大

政府早於2010年11月20日首度推出「額外印花稅」（SSD），業主於2年內賣樓均要付懲罰稅率，至2012年又將持貨期延長至3年。額外印花稅的設立主要目的是打擊炒賣，但是以摸貨形式買賣的個案，近4至5年可謂屈指可數，反映炒家已經絕迹於住宅市場，而相關沿用了12年的稅項，亦適時作出檢討。

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