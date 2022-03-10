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越交將會收購 股息最少8厘

名家專區 2022/03/10

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國企指數昨日坐過山車守住7000點，短綫嚴重超賣反彈在即，如大市反彈則防守性股份會受壓，但越秀交通基建（01052）去年有12厘息，今年可保持8厘息以上，加上最快今年收購高速公路項目，有助穩定未來盈利

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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