越交將會收購 股息最少8厘 名家專區 2022/03/10 分享： 國企指數昨日坐過山車守住7000點，短綫嚴重超賣反彈在即，如大市反彈則防守性股份會受壓，但越秀交通基建（01052）去年有12厘息，今年可保持8厘息以上，加上最快今年收購高速公路項目，有助穩定未來盈利 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 2022/03/09 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 中字股實力談 - 海豐有十厘息 RCEP撑增長 2022/03/09 海豐有十厘息 RCEP撑增長 中字股實力談 - 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 2022/03/08 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 中字股實力談 - 管網要更新 聯塑趁跌買 2022/03/08 管網要更新 聯塑趁跌買 中字股實力談 - 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 2022/03/07 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 越秀交通基建（01052） 可持續發展 人民幣 股票 板塊