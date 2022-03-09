  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉

國際 22:39 2022/03/09

分享：

美國及英國因應俄烏戰爭擴大對俄羅斯制裁，將會禁止俄羅斯石油入口。惟這次俄油禁運沒有歐洲的參與，美英的措施只具象徵意義，既不會對俄羅斯經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決心。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

英超更上一層樓 「油王」應記一功
2022/03/06
英超更上一層樓 「油王」應記一功
俄烏衝突 印度意外成輸家
2022/03/03
俄烏衝突 印度意外成輸家
俄資金通道被封 靠加密幣突圍？
2022/03/02
俄資金通道被封 靠加密幣突圍？
俄硬食制裁 化解北約東擴
2022/02/25
俄硬食制裁 化解北約東擴
俄烏緊張 儲局更要撳低通脹
2022/02/24
俄烏緊張 儲局更要撳低通脹

你可能感興趣

英超更上一層樓 「油王」應記一功
21:38 2022/03/06
英超更上一層樓 「油王」應記一功
俄烏衝突 印度意外成輸家
21:54 2022/03/03
俄烏衝突 印度意外成輸家
俄資金通道被封 靠加密幣突圍？
21:26 2022/03/02
俄資金通道被封 靠加密幣突圍？

最新專欄文章

國金札記 - 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲
今日
俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲
國金札記 - 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？
2022/03/08
美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？
國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒
2022/03/07
英超更上一層樓 「油王」功不可沒
國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家
2022/03/04
俄烏衝突 印度意外成輸家
國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？
2022/03/03
俄資金通道被封 靠加密幣突圍？
外交 商品 美俄關係 俄羅斯 烏克蘭 歐盟 普京 制裁 戰爭 石油

下一篇文章

俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版