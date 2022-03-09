美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 國際 22:39 2022/03/09 分享： 美國及英國因應俄烏戰爭擴大對俄羅斯制裁，將會禁止俄羅斯石油入口。惟這次俄油禁運沒有歐洲的參與，美英的措施只具象徵意義，既不會對俄羅斯經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決心。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英超更上一層樓 「油王」應記一功 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」應記一功 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/02 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 俄硬食制裁 化解北約東擴 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 你可能感興趣 英超更上一層樓 「油王」應記一功 21:38 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」應記一功 俄烏衝突 印度意外成輸家 21:54 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 21:26 2022/03/02 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 最新專欄文章 國金札記 - 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 今日 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 國金札記 - 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 2022/03/08 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 2022/03/07 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/04 俄烏衝突 印度意外成輸家 國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/03 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 外交 商品 美俄關係 俄羅斯 烏克蘭 歐盟 普京 制裁 戰爭 石油