美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉

美國及英國因應俄烏戰爭擴大對俄羅斯制裁，將會禁止俄羅斯石油入口。惟這次俄油禁運沒有歐洲的參與，美英的措施只具象徵意義，既不會對俄羅斯經濟構成衝擊，更沒可能動搖俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決心。

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