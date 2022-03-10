何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 名家專區 2022/03/10 分享： 港府昨日終於按中央指導，全面調整抗疫策略，把減少死亡、重症、感染「三減」列為首要任務。不少人都問，全民強制檢測，還會做嗎？又會押後至何時？ 其實，從特首林鄭月娥昨日的口風，已經可以得到答案。 疫情尾聲 揪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭推5招 冀減死亡重症感染 今日 林鄭推5招 冀減死亡重症感染 伊院轉定點醫院 提供1500病床 今日 伊院轉定點醫院 提供1500病床 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 今日 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 你可能感興趣 林鄭推5招 冀減死亡重症感染 今日 01:00 林鄭推5招 冀減死亡重症感染 伊院轉定點醫院 提供1500病床 今日 01:00 伊院轉定點醫院 提供1500病床 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 今日 01:00 港首發「緊急警示」 市民：以為要逃難 最新專欄文章 有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 2022/03/09 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 2022/03/08 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 有政戲 - 解讀韓正講話 未來特首有必答題 2022/03/07 解讀韓正講話 未來特首有必答題 有政戲 - 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 2022/03/04 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 有政戲 - 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 2022/03/03 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 疫情 香港 林鄭月娥 北京 記者 民建聯 電力 人大常委 譚耀宗 李慧琼