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何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機

名家專區 2022/03/10

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港府昨日終於按中央指導，全面調整抗疫策略，把減少死亡、重症、感染「三減」列為首要任務。不少人都問，全民強制檢測，還會做嗎？又會押後至何時？

其實，從特首林鄭月娥昨日的口風，已經可以得到答案。

疫情尾聲 揪

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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