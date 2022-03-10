【能源危機】建銀國際趙文利：上半年能源板塊仍可跑出

在去年開始，美國及主要西方國家通脹節節上升，而在烏克蘭戰事爆發後，能源、大宗商品價格更是大幅飆升，帶動石油價格升上7年高位。

不過在烏克蘭指不再尋求加入北約後，市場避險情緒降温，油價昨日回落，紐約期油跌穿120美元關口。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

「中資名家」建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受《投資理財周刊》專訪時指出，相信大宗商品及能源板塊在上半年內表現較佳，尤其是石油股方面。

除了戰事帶來的影響外，趙文利指出，主要西方國家在疫苗接種率達到一定的水平之後，選擇回到正常生活，在疫情退潮的環境下，供應鏈的衝擊緩解，而經濟復甦亦帶動對石油需求上升。

油價走勢可見下圖。

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而在「三桶油」方面，他較看好中石油 （00857） ，因其對石油價格敏感度較高....

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