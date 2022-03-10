【蔚來新股上市】蔚來新股首掛勁彈 造車新勢力齊集港股哪家最值博?

造車新勢力蔚來汽車 （09866） 以介紹形式來港上市今掛牌，環球資金避險情緒稍退潮。蔚來ADS（美：NIO）昨晚急彈12%，今早股價進一步向好，高位較美股收市價再升逾7%。

蔚來來港上市後，3大中資造車新勢車已齊集港股市場，今早同步回升。理想汽車 （02015） 及小鵬 （09868） 今早最多同勁彈逾一成。3家造車新勢力中，筆者認為蔚來值博率最低，理想汽車聲勢及新車交付量暫均看高一綫，小鵬則要多看1、2個月是否有力追落後。

先說蔚來，今早港股首掛向好，以160元高開，相對美股ADS急彈12%後收市價20.17美元（折合157.7港元），再升逾1%。早段高見169.5元，較ADS收市價升7%，1日間港美市場最多急彈約兩成。蔚來中午收報161.8元，較ADS價升約2%。

惟值得注意的是，蔚來今次選擇以介紹形式上市......

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