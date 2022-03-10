  • 25°C
香港時間 : 2022310日 (週四) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰

財金猛人追蹤 12:18 2022/03/10

分享：

俄烏衝突的短期直接影響股指表現，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，對港股直接衝擊將於3月上旬基本結束。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

張憶東指出，俄烏衝突的影響可分短、中期影響。

就短期而言，對港股和A股可能於3月9日已經見底，至少是未來數月的底。伴隨著短期恐慌情緒的宣洩，港股和A股有望確認短期底部，出現跌深反彈的窗口期。

張憶東續指，今年全球股市行情的中期風險，還沒有徹底釋放完畢，特別是美股的中期大底可能還沒到來。

對於港股和A股的影響，可能仍有殃及池魚的衝擊，不斷地做俯臥撑、震盪磨底。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【跌深反彈】張憶東談「底 」 港股3月的希望
2022/03/05
【跌深反彈】張憶東談「底 」 港股3月的希望

你可能感興趣

【跌深反彈】張憶東談「底 」 港股3月的希望
13:34 2022/03/05
【跌深反彈】張憶東談「底 」 港股3月的希望

最新專欄文章

【能源危機】建銀國際趙文利：看好能源及大宗商品板塊
今日
【能源危機】建銀國際趙文利：看好能源及大宗商品板塊
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房難再大升（附不同板塊點評）
2022/03/09
【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房難再大升（附不同板塊點評）
【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略
2022/03/09
【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略
【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險
2022/03/09
【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險
【加息周期】摩根資管許長泰 評銀行股前景
2022/03/09
【加息周期】摩根資管許長泰 評銀行股前景
市場動向 A股 港股 金融 滯脹 戰爭 見底 張憶東

上一篇文章

【能源危機】建銀國際趙文利：看好能源及大宗商品板塊

下一篇文章

【油價暴漲】「女股神」Cathie Wood認睇錯市 「新債王」岡拉克籲棄美股轉戰新興市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版