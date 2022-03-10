【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰

俄烏衝突的短期直接影響股指表現，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，對港股直接衝擊將於3月上旬基本結束。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

張憶東指出，俄烏衝突的影響可分短、中期影響。

就短期而言，對港股和A股可能於3月9日已經見底，至少是未來數月的底。伴隨著短期恐慌情緒的宣洩，港股和A股有望確認短期底部，出現跌深反彈的窗口期。

張憶東續指，今年全球股市行情的中期風險，還沒有徹底釋放完畢，特別是美股的中期大底可能還沒到來。

對於港股和A股的影響，可能仍有殃及池魚的衝擊，不斷地做俯臥撑、震盪磨底。

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