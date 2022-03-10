【兩會懶人包】從股市表現到投資機遇　一文看清

2022年政府工作報告指出經濟長期向好的基本面不會改變，面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。萬聯證券分析了政策方向、兩會前後的股市表現，到投資機遇如下：

重點一：政策方向

報告強調保持宏觀政策連續性，增強有效性，政策發力適當靠前，及時動用儲備政策工具，強化跨周期逆周期調節，確保經濟平穩運行。要發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為穩定宏觀經濟大盤提供適宜的貨幣金融環境。財政政策加力將帶動有效投資回升，符合穩增長政策的要求。預計2022年財政支出規模比去年擴大2萬億元以上，可用財力明顯增加。全年赤字率擬安排2.8%左右，擬安排地方專項債3.65萬億元。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

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重點二：「兩會行情」

盡管兩會對股市並無顯著規律性，但消費和成長板塊表現較為突出，中小創或成兩會後熱點：近五年來，兩會期間A股主要寬基指數上漲概率約為48%。拉長時間來看，兩會結束後1個月，A股主要寬基指數普遍收漲。兩會上從宏觀到產業多項政策出台，提振投資者情緒。從風格上看，2017年以來，兩會期間及兩會後1個月，消費和成長板塊表現較為突出，金融板塊表現比較疲弱。

重點三：投資建議

（1）基建投資是今年「穩增長」政策的核心發力點。傳統基建板塊景氣度上行，新基建領域亮點湧現，備受市場關注，沿著「補短板、重品質、促升級」的主線綫挖掘產業鏈優質公司。

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