【兩會解讀】步向高收入國家的10大機遇

未來中國經濟的重點仍將是高質量發展 料今年中國有望步入高收入國家行列，作為會計行業的大行─畢馬威就2022年《政府工作報告》（簡稱《報告》）綜合了10大關注點：

1.保持經濟增速運行在合理區間

2.穩增長政策協同發力

3.深入實施創新驅動發展戰略

4.打造數字經濟新優勢

5.穩市場主體保就業，推動消費持續恢復

6.製造業、基礎設施擴大有效投資

7.促進區域經濟協調發展

8.擴大高水平對外開放

9.有序推進雙碳目標，推動綠色低碳發展

10.統籌發展與安全，防範化解重點領域風險

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畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示：「2021年中國經濟保持了穩健的復甦趨勢，增長8.1%，遠超6%以上的增速目標。」

隨著整體經濟實力的增長，中國人均GDP也超過1.25萬美元，高出世界平均水平並接近高收入國家標準。

面對當前全球經濟不確定性上升、通脹壓力上漲、供應鏈持續緊張等因素，能取得這樣的成績十分不易。

未來中國經濟的重點仍將是高質量發展，特別是加快推進科技創新、數字經濟、綠色低碳、區域協調發展、更高水平對外開放等，為這些領域帶來了巨大的發展機遇。

保經濟增速運行在合理區間

《報告》對2022年經濟增長目標設定在5.5%左右。 《報告》延續中央經濟工作會議基調，把穩增長放在更加突出的位置，同時強調繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

021年中國經濟總量達到114萬億元人民幣，約17.7萬億美元，以美元計較2020年增長超過3萬億美元，大約相當於英國的經濟總量。與此同時，2021年中國全年經濟累計同比增長8.1%，為過去10年最高值，明顯高於去年《政府工作報告》提出的經濟增速大於6%的預期目標。總體看2022年經濟增長設立的目標雖然較上年有所下降，但仍高於2020-2021年的兩年平均增速（5.1%）。

該行預測今年中國有望步入高收入國家行列，實現「中等收入陷阱」的跨越。 「十四五」規劃遠景目標中提出2035年中國人均國內生產總值達到中等發達國家水平，為了實現這一目標，未來十幾年中國仍需保持4.0%左右的平均增速。可以看到，未來一段時間中國仍有必要維持一定速度的經濟增長，有效引導和穩定市場預期。

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