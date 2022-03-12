  • 26°C
香港時間 : 2022312日 (週六) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會解讀】步向高收入國家的10大機遇

研究報告 12:48 2022/03/12

分享：

未來中國經濟的重點仍將是高質量發展 料今年中國有望步入高收入國家行列，作為會計行業的大行─畢馬威就2022年《政府工作報告》（簡稱《報告》）綜合了10大關注點：

1.保持經濟增速運行在合理區間
2.穩增長政策協同發力
3.深入實施創新驅動發展戰略

4.打造數字經濟新優勢
5.穩市場主體保就業，推動消費持續恢復
6.製造業、基礎設施擴大有效投資

7.促進區域經濟協調發展
8.擴大高水平對外開放
9.有序推進雙碳目標，推動綠色低碳發展
10.統籌發展與安全，防範化解重點領域風險

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示：「2021年中國經濟保持了穩健的復甦趨勢，增長8.1%，遠超6%以上的增速目標。」

隨著整體經濟實力的增長，中國人均GDP也超過1.25萬美元，高出世界平均水平並接近高收入國家標準。

面對當前全球經濟不確定性上升、通脹壓力上漲、供應鏈持續緊張等因素，能取得這樣的成績十分不易。

未來中國經濟的重點仍將是高質量發展，特別是加快推進科技創新、數字經濟、綠色低碳、區域協調發展、更高水平對外開放等，為這些領域帶來了巨大的發展機遇。

保經濟增速運行在合理區間

《報告》對2022年經濟增長目標設定在5.5%左右。 《報告》延續中央經濟工作會議基調，把穩增長放在更加突出的位置，同時強調繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

021年中國經濟總量達到114萬億元人民幣，約17.7萬億美元，以美元計較2020年增長超過3萬億美元，大約相當於英國的經濟總量。與此同時，2021年中國全年經濟累計同比增長8.1%，為過去10年最高值，明顯高於去年《政府工作報告》提出的經濟增速大於6%的預期目標。總體看2022年經濟增長設立的目標雖然較上年有所下降，但仍高於2020-2021年的兩年平均增速（5.1%）。

該行預測今年中國有望步入高收入國家行列，實現「中等收入陷阱」的跨越。 「十四五」規劃遠景目標中提出2035年中國人均國內生產總值達到中等發達國家水平，為了實現這一目標，未來十幾年中國仍需保持4.0%左右的平均增速。可以看到，未來一段時間中國仍有必要維持一定速度的經濟增長，有效引導和穩定市場預期。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】直接瀏覽

欲觀看全文請成為付費會員

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 大行報告

相關文章

【蔚來新股上市】蔚來新股首掛勁彈 造車新勢力齊集港股哪家最值博？（第二版）
2022/03/10
【蔚來新股上市】蔚來新股首掛勁彈 造車新勢力齊集港股哪家最值博？（第二版）
【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰
今日
【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰
【兩會懶人包】從股市表現到投資機遇　一文看清
今日
【兩會懶人包】從股市表現到投資機遇　一文看清

你可能感興趣

【蔚來新股上市】蔚來新股首掛勁彈 造車新勢力齊集港股哪家最值博？（第二版）
22:05 2022/03/10
【蔚來新股上市】蔚來新股首掛勁彈 造車新勢力齊集港股哪家最值博？（第二版）
【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰
今日 12:48
【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰
【兩會懶人包】從股市表現到投資機遇　一文看清
今日 12:47
【兩會懶人包】從股市表現到投資機遇　一文看清

最新專欄文章

商廈1月66宗買賣 11個月低
2022/03/08
商廈1月66宗買賣 11個月低
上季逾億成交27宗 工廈最活躍
2022/01/18
上季逾億成交27宗 工廈最活躍
甲廈去年租跌5.4% 港島東跌幅大
2022/01/04
甲廈去年租跌5.4% 港島東跌幅大
商廈今年低位彈 買賣升4成
2021/12/28
商廈今年低位彈 買賣升4成
商舖11月註冊額35.5億 升逾5成
2021/12/21
商舖11月註冊額35.5億 升逾5成
就業 經濟 市場動向 宏觀分析 減稅 財政政策 保就業 維穩 人大政協兩會 增值稅留抵退稅

上一篇文章

【國策解構】人行上繳萬億利潤背後

下一篇文章

【高息股拾遺】越秀交通增派息大升 錯過難有下隻？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版