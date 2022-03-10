【炒燶鎳期】輸近千億獲國家急救？ 温州老闆項光達：有錢有貨！

俄烏戰事引發商品市場爆漲，其中俄羅斯是全球第三鎳出口國，鎳價格周初曾暴漲2.5倍。內地鎳礦巨頭青山控股據報因持有20萬噸倫敦金屬交易所（LME）鎳淡倉被挾，市場估算青山控股主席項光達賬面輸120億美元（折合約940億港元）。然而劇情峰迴路轉，LME先使出緩兵計，腰斬鎳市，並取消部分鎳交易，除讓青山立時止血，也令其有時間籌集現貨交付；同時有指摩通、建行 （00939） 提供貸款以補孖展。項光達可望捱過此次危機，而國家相信是幕後功臣。

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背景：項光達炒燶鎳期傳損失120億美元

烏克蘭危機，多項商品期貨急升，然而鎳價於周一、二（3月7日-8日）腰斬前暴漲2.5倍，鎳價每噸高見10萬美元的歷史新高。根據內媒分析，青山控股持有20萬噸鎳期空倉，倉位在2萬美元，按暫停交易前8萬美元計，青山便輸120億美元。值得留意是，內媒報道，全球最大商品交易商嘉能可被指是鎳期大好友，被視為挾淡倉元兇。當時有傳聞稱，瑞士礦業巨頭傳嘉能可「趁火打劫」，在LME逼倉中資背景的青山，並要求後者交出其在印尼鎳礦的60%股權以彌補損失，但嘉能可隨即向內媒否應傳聞。

事實上，路透引述消息指，青山因為要減少手頭淡倉（平倉），而大手掃入鎳期，成為當日推升鎳價的原因之一。

LME是友非敵

面對鎳價急升，LME將鎳期的保證金提高1倍至每噸4808美元，3月10日起實施。LME要向青山追討鎳期淡倉的保證金（追孖展），青山控股自然有被逼平倉壓力。不過LME在3月8日開市中途暫停鎳期交易，並取消當日所有交易（相信青山部分平倉也不計數），且不早於3月11日恢復。LME此舉有助遏止鎳價再被挾升的可能，同時給予項光達籌集鎳現貨交付的時間。LME亦給予建行一家子公司，亦是青山控股的經紀商之一，有更多時間，以補足未能按時追加的數億美元保證金。

LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）昨日接受外電指，LME暫停並取消部分鎳交易是正確的決定。重申LME的根本責任是確保市場回復穩定及長遠達到公平而行事，亦不會因為極端的市況，尤其是亞洲時段的鎳價與基本市況出現斷裂時，導致參與者面對困境。鎳期恢復交易時將設有10%升跌幅的熔斷機制。

拆彈：國家出手終局

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專訪滙豐私銀范卓雲 恒指深跌後 迎強反彈？【下一頁】

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