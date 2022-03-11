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【政策解讀】中金王漢鋒：監管力度最強時期料過去

財金猛人追蹤 07:16 2022/03/11

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全國兩會在上周展開，2022政府工作報告指出，中國今年GDP增長目標為5.5%左右，並訂下9大工作任務，兼顧「短期」與「中期」，平衡「穩增長」與「調結構」。

針對兩會的工作報告內容，中金首席策略師王漢鋒表示，在後疫情時代，經濟增長放緩，中國面臨需求收縮、供給衝擊和增長預期轉弱的「三重壓力」。

另外，在「住房不炒」的基調下，中國經濟增長引擎由房地產，逐漸轉向服務業等第三產業。

對於貨幣政策方面，王漢鋒認為，「政策底」已現，貨幣政策明顯見到有所放鬆。

而在互聯網行業面對的監管政策方面，王漢鋒指出：「中國科技互聯網板塊自2021年開始遇上調整，表面上是因為受到反壟斷監管政策影響，但其實更多的是基本面問題。

例如去年年初，各大互聯網企業龍頭爭奪社區團購業務，反映互聯網巨頭.......

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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