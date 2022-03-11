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【連鎖效應】俄烏衝突波及亞洲經濟體 3大負面衝擊不可不知

研究報告 10:21 2022/03/11

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俄烏衝突至今仍未平息，卻對亞洲主要非金融領域帶來影響。本文將分析亞洲經濟體在能源、原材料供應和航運方面所受到負面衝擊。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

 

 

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一、能源價格漲或推高通脹

大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口，其中在亞洲區中國佔12%，日本和韓國進口比例低於8%的石油和天然氣來自俄羅斯。（見圖一）

俄羅斯的原油產量排名第三，天然氣產量排名第二，法國外貿銀行報告指出，大宗商品價格走勢可能供應已受阻，導致相關商品價格上漲。盡管亞洲對俄羅斯能源供應的總體依賴程度較低，但亞洲仍感受到能源價格上漲的壓力。

與此同時，燃料供應衝擊可能會推高電力成本，加劇大部分亞洲經濟體的通脹，但澳洲和馬來西亞例外。

雖然俄羅斯與烏克蘭的國際貿易分別佔1.6%和0.3%，但在部分商品上，兩國佔有舉足輕重的市場份額（見圖二），當中稀有氣體（氖氣、氪氣、氙氣）大宗商品中，烏克蘭佔較高市場份額。

二、原材料面臨供應中斷

在亞洲數個重要大宗商品，包括氖氣、天然氣、石油、鈀、小麥和鎳。當中稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料，這些材料佔比不大，但在供應鏈中至關重要。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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