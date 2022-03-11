俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 國際 17:43 2022/03/11 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭，被形容為屬自二次世界大戰後，歐洲最嚴重的侵略行動。俄羅斯總統普京曾聲稱，烏克蘭自古以來是俄羅斯領土，入侵烏東並非侵略，強調只是「特殊軍事行動」，但兩國關係又是否如此？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 記者 欄名 : 國金好書 相關文章 俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 今日 俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 今日 【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響 2022/03/10 【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響 【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版） 2022/03/10 【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版） 【日本疫情】擬增入境人數 料廢大型活動人數限制 2022/03/10 【日本疫情】擬增入境人數 料廢大型活動人數限制 你可能感興趣 俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 今日 08:05 俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 今日 09:05 【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響 18:51 2022/03/10 【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響 最新專欄文章 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 2022/03/05 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 2022/03/04 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 2022/02/26 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 雜訊與偏見 礙正確判斷 2022/02/19 雜訊與偏見 礙正確判斷 地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 普京