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俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋

國際 17:43 2022/03/11

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俄羅斯入侵烏克蘭，被形容為屬自二次世界大戰後，歐洲最嚴重的侵略行動。俄羅斯總統普京曾聲稱，烏克蘭自古以來是俄羅斯領土，入侵烏東並非侵略，強調只是「特殊軍事行動」，但兩國關係又是否如此？

...

撰文 : 郭麗明 記者

欄名 : 國金好書

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