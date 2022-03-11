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【名家談港股】「基金教父」雷賢達 測港股見底訊號 把握投資契機

財金猛人追蹤 07:10 2022/03/11

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俄烏戰火未停，本地疫情嚴峻，港股低迷。「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時表示，參考過去跌市的經驗，港股去到現在水平，倘進一步看淡的話，可能是錯誤的看法。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

恒生指數本周三（3月9日）曾一度急瀉663點，低見20102點，創逾5年半新低，其後反彈，昨日（3月10日）收報20890點，升1.3%。

騰訊是科網股龍頭，本周三曾低見370元，創自2020年4月以來新低，其後反彈，昨日收報385元，升0.1%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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