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【為國策供血】央行上繳萬億利潤

研究報告 08:23 2022/03/11

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北京時間3月8日，人民銀行晚間公告稱，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。

此舉可由財政政策以及貨幣兩方面去理解。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

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財政政策的角度：

1.縮小赤字、減輕政府發債壓力。

2.為財政支出提供有力支撐。

人民銀行上繳利潤符合中國法律規定，也是世界主要經濟體的通行做法。安排特定國有金融機構和專營機構上繳利潤，亦是中國的慣例做法，也是統籌財政資源、跨年度調節資金的重要手段。

央行晚間公告亦中提到，「人民銀行結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支」。央行上繳利潤將會擴大財政支出，但赤字率不會同時擴大，將維持在較低穩定的水平。因此2022年預算中2.8%的赤字率不意味著財政“節流”，而是以“開源”的方式繼續擴大財政支出。

今年央行上繳利潤之所以備受關注，原因在於政策力度大，一方面政府預算赤字率為2.8%，較2020年、2021年赤字率明顯下降，央行上繳利潤可以使政府在擴大財政支出的同時減少發債，政府債供給壓力減小；另一方面又對財政支出提供了強有力的支撐，緩解地方財政壓力、保障經濟平穩運行、達到「穩增長」的目的。

貨幣政策的角度：

1.央行利潤上繳財政是常規做法，本次1萬億元源自疫情停繳的結存利潤。

2.央行資產負債表保持穩定，對流動性短期影響有限、長期影響總體正面。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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