【業績前瞻】民營內房或有減派息風險 國有內房仍看好

內房股年初至今股價表現稍為跑贏大市，對於3月份公布的全年業績，市場關注其盈利表現。建銀國際預期，內房收益面臨風險，而清盤過程中令資產負債表惡化。來自揮之不去問題的減值準備金，亦是行業主要不明朗因素。不過該行仍好看優質的國有內房股。

由於自2021年下半年以來的流動性緊縮和房地產市場衰退，建銀國際預期大部分開發商都不能交出亮麗的成績，特別是在民營開發商。該行將所涵蓋的內房股2021年至2023车的核心利潤預測下調了-10%/-17%/-21%，主要原因有：

1. 由於合同銷售下降和交付延遲導致收入增長放緩；

2. 因土地成本上升、積極銷售活動以及近期樓價回調而使獲利率收窄；

3. 由於銷售活動和規模經濟的減少，令銷售、一般和管理費用激增。

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