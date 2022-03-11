華虹可撈貨 季績料飈升

國企指數終於反彈，短期阻力位7500點，如能回補周一下跌裂口後向會更好，因為中綫仍然超賣。至於中央推動半導體產業不遺餘力，加上需求量大，華虹半導體（01347）產能全開下，去年盈利急升1倍，今年首季盈

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