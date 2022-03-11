華虹可撈貨 季績料飈升 名家專區 2022/03/11 分享： 國企指數終於反彈，短期阻力位7500點，如能回補周一下跌裂口後向會更好，因為中綫仍然超賣。至於中央推動半導體產業不遺餘力，加上需求量大，華虹半導體（01347）產能全開下，去年盈利急升1倍，今年首季盈 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 2022/03/10 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 中字股實力談 - 越交將會收購 股息最少8厘 2022/03/10 越交將會收購 股息最少8厘 中字股實力談 - 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 2022/03/09 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 中字股實力談 - 海豐有十厘息 RCEP撑增長 2022/03/09 海豐有十厘息 RCEP撑增長 中字股實力談 - 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 2022/03/08 【恒指下一支持】港股無力反彈 退守206防綫（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 市盈率 市帳率 華虹半導體（01347） 新能源 板塊 美元